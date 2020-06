Pleidooi voor wijzigen wet bij doorrijden na aanrijding

De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit voor een wetswijziging om automobilisten die doorrijden na een aanrijding harder te straffen. Aanleiding is een ongeluk in Rotterdam waarbij een 63-jarige fietser zondag om het leven kwam, terwijl de 18-jarige automobilist die de Rotterdammer aanreed na het ongeluk op de Carnissesingel wegvluchtte zonder zich om het slachtoffer te bekommeren.

Later op de dag meldde de verdachte, die tijdens het ongeluk mogelijk onder invloed was van lachgas, zich op het politiebureau. “Hierdoor wordt het kinderlijk eenvoudig om alcohol- en/of drugsgebruik te verdonkeremanen”, reageert de Vereniging Verkeersslachtoffers. “Wij vinden dit een onacceptabele gang van zaken: bij doorrijden zou de bewijslast moeten worden omgekeerd: de veroorzaker moet dan maar aantonen dat hij niet onder invloed was ten tijde van de aanrijding.”

“Daarnaast dient het in hulpeloze toestand achterlaten van slachtoffers als een misdrijf te worden bestraft. Het is overduidelijk dat van deze lacune in de wet vaak misbruik wordt gemaakt, waardoor veroorzakers een veel mindere straf krijgen en de preventieve werking van het strafrecht wordt ondergraven.”

Het rijbewijs van de 18-jarige automobilist bleek vorig jaar te zijn ingevorderd vanwege alcoholgebruik. Hem wordt het veroorzaken van een dodelijk ongeluk en het doorrijden na een aanrijding ten laste gelegd.