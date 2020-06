Indiase premier accepteert uitnodiging Trump voor G7-top

In een mededeling prees Modi de "creatieve en toekomstgerichte benadering" van Trump. Volgens de Indiase premier zou Trump "rekening houden met de realiteit van een coronawereld". Tijdens een telefoongesprek met Trump uitte Modi ook zijn bezorgdheid over de aanhoudende onrust in de Verenigde Staten. Hij wenste de Amerikaanse president "het allerbeste" en "een snelle oplossing voor de situatie".

De G7 bestaat uit het Verenigd Koninkrijk, Japan, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, de Verenigde Staten en de Europese Unie. Zij komen jaarlijks bijeen om over economisch beleid te overleggen. Trump wil de G7-top, die aanvankelijk gepland voor eind juni, uitstellen tot september en meer landen uitnodigen. Zo heeft hij naast India ook Rusland, Australië en Zuid-Korea gevraagd. De huidige G7 noemde hij eerder "achterhaald". Zij zouden niet correct weerspiegelen wat er in de wereld gebeurd.

Trump wilde graag dat de wereldleiders fysiek bijeen zouden komen in Washington, maar de Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft daar afgelopen weekend voor bedankt.