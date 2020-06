Zonnig lenteweer stuwt opwek groene stroom

De opwek van groene stroom in Nederland lag in mei circa een vijfde hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Vooral bij de zonnestroom was sprake van veel extra opwek, omdat de zon vaker scheen. Ook waren er vergeleken met een jaar terug meer zonnepanelen geïnstalleerd.

Een en ander komt naar voren uit cijfers van Energieopwek.nl, de site van het Energieakkoord die realtime de productie van duurzame energie toont. Er was sprake van bijna een kwart meer productie van zonnestroom. In eerdere maanden ging de opwek van zonne-energie ook al stevig omhoog. Volgens gegevens van meteorologisch instituut KNMI is de lente dit jaar de zonnigste sinds het begin van de metingen in 1901.

De maandproductie van windenergie bleef verder nagenoeg gelijk. In de loop van dit jaar neemt de productie van wind op zee waarschijnlijk toe. Energiebedrijf Ørsted ligt volgens Energieopwek.nl op schema met de bouw van 94 molens en wil de windparken Borssele 1 en 2 dit jaar klaar hebben.

Het aandeel duurzame stroom kwam in mei uit op 29,1 procent. Dat is meer dan de 21,4 procent van de vergelijkbare maand vorig jaar. Zon was met 13 procent de belangrijkste producent van het duurzame deel van de stroom. Biomassa leverde 7,1 procent, op de voet gevolgd door wind op land met een aandeel 6,9 procent. Het Klimaatakkoord heeft als doel dat 70 procent van de stroom in 2030 duurzaam wordt opgewekt.