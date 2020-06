Google haalt Indiase anti-China app uit app store

Techreus Google heeft een omstreden anti-China app van Indiase makelij uit de appstore verwijderd. Met de app konden gebruikers Chinese apps van hun telefoon verwijderen. Dat is in strijd met het beleid.

Remove China Apps was sinds eind mei de populairste gratis app in de store van Google in India met meer dan 5 miljoen downloads. De populariteit nam toe te midden van de roep om een ​​boycot van Chinese mobiele apps in India vanwege een grensgeschil in de Himalaya tussen de twee landen.

Na het installeren van de anti-China applicatie werden telefoons van gebruikers gescand. Daarbij werden apps zoals ByteDance’s TikTok en Alibaba’s UC Browser verwijderd. Daarna verscheen er een bericht met de tekst “Je bent geweldig, geen China-app gevonden.”

Schending appstorebeleid

OneTouch AppLabs, die de app ontwikkelde, was niet bereikbaar voor commentaar. Op zijn website bevestigde het bedrijf dat de app was verwijderd. Gebruikers werden bedankt voor hun steun.

Een Google-woordvoerder bevestigde dat de app was verwijderd wegens schending van het appstorebeleid, maar gaf geen verdere details.