Japanse beurs zet opmars voort

De Japanse aandelenbeurs ging woensdag opnieuw vooruit. Het was de vierde winstbeurt op rij. De heropening van de economieën en de stimuleringsmaatregelen van overheden en centrale banken bleven zorgen voor optimisme bij beleggers. Ook op de andere aandelenmarkten in de Aziatische regio was de stemming positief.

De Nikkei in Tokio sloot 1,3 procent hoger op 22.613,76 punten en bereikte het hoogste niveau in ruim drie maanden tijd. Op macro-economisch vlak bleek uit cijfers van Markit en Jibun Bank dat de Japanse dienstensector in mei iets minder sterk is gekrompen ten opzichte van het dieptepunt in april. De bedrijvigheid in de dienstensector nam wel voor de vierde maand op rij af.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent in de plus. Volgens marktonderzoekers Markit en Caixin is de activiteit in de Chinese dienstensector vorige maand weer gegroeid na de krimp in april. De bedrijvigheid in de dienstensector keerde terug naar het hoogste niveau sinds 2010. In Hongkong klom de Hang Seng-index 1,2 procent.

De Kospi in Seoul was een uitblinker met een winst van 3 procent. De Zuid-Koreaanse overheid kwam met een derde stimuleringspakket van omgerekend ongeveer 26 miljard euro om de economische pijn van de coronacrisis te verzachten. De Australische All Ordinaries in Sydney kreeg er 1,7 procent bij.