Tweedehands auto populair door coronacrisis

Van de 1185 ondervraagde consumenten gaf de helft van de ov-reizigers aan te zullen kiezen voor alternatief vervoer. Daarvan wil 57 procent meer met de auto reizen. Het gros heeft al een eigen auto, terwijl een op de twaalf zegt er een te zullen gaan kopen. In absolute aantallen komt dat neer op 175.000 personen, meldt BOVAG.

“Logischerwijs zijn veel mensen nu op zoek naar vormen van individueel vervoer. Dat zien we in de autobranche, maar ook bij de tweewielers. Fietsen, scooters en motoren gaan bij veel verkopers nu als warme broodjes over de toonbank. De bestellingen en afleveringen van nieuwe auto’s haperen momenteel, maar de interesse voor tweedehands voertuigen is erg groot”, zegt BOVAG-voorzitter Han ten Broeke.

Verkoop in de lift

In de maand mei zat de verkoop van occasions in de lift. De vakhandel leverde vorige maand 111.146 gebruikte personenauto’s af. Dat was de op een na beste score ooit voor de maand mei, maar wel 5 procent minder dan de ruim 117.000 occasions vorig jaar mei.

Als gevolg van de coronamaatregelen werd in april nog een daling van de verkopen van meer dan 26 procent genoteerd ten opzichte van april 2019 en in maart bedroeg de daling bijna 14 procent. Daarnaast verhandelden particulieren onderling afgelopen maand 73.433 occasions, 17,6 procent meer dan in mei 2019.

Jaarlijks 2 miljoen occasions

In de eerste vijf maanden van 2020 verkochten de autobedrijven 506.517 tweedehands personenauto’s, 6,4 procent minder dan in dezelfde periode een jaar geleden en 1,5 procent minder dan 2018, maar hoger dan in alle jaren daarvoor. Particulieren verkochten tot en met mei in totaal 308.807 tweedehands auto’s aan elkaar, een plus van 7,5 procent.

Doorgaans worden er jaarlijks bijna 2 miljoen occasions door consumenten aangeschaft, waarvan zo’n 65 procent bij de vakhandel en 35 procent bij andere particulieren, aldus Bovag. Als gevolg van de coronamaatregelen zou die grens van 2 miljoen volgens de vereniging dit jaar voor het eerst gepasseerd kunnen worden.