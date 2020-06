Duizenden demonstranten in New York negeren opnieuw avondklok

Duizenden demonstranten in de stad New York trotseerden dinsdag voor de tweede avond op rij de avondklok. Op CNN waren beelden te zien van vreedzame protesten die op verschillende plekken in de Amerikaanse stad worden gehouden. Ook in andere steden, waaronder Washington en Los Angeles, waren demonstraties tegen politiegeweld.

In de New Yorkse wijk Brooklyn riepen demonstranten leuzen als “geen gerechtigheid, geen vrede.” Elders in de stad hielden mensen borden omhoog met de tekst “Black Lives Matter”. Tot nu toe is het niet tot botsingen met de politie gekomen.

Burgemeester Bill de Blasio van New York maakte eerder op dinsdag bekend dat de avondklok de hele week nog van kracht is en geldt van 20.00 uur ‘s avonds tot de volgende morgen 05.00 uur. New York gaat al vijf avonden en nachten gebukt onder plunderingen en brandstichtingen op grote schaal. Er zijn in New York maandagavond en de daaropvolgende nacht zeker zevenhonderd arrestaties verricht.

De landelijke protesten zijn vorige week begonnen nadat een politieagent uit Minneapolis minutenlang met zijn knie op de nek van de zwarte arrestant George Floyd drukte, zelfs nadat Floyd het bewustzijn leek te verliezen. De agent is ontslagen en wordt verdacht van doodslag.

In Floyds geboorteplaats Houston kwamen duizenden bijeen voor een mars die werd georganiseerd door zijn vrienden en familie.