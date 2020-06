Alle Italiaanse luchthavens weer open

Italië staat vanaf woensdag reizen van en naar het buitenland weer toe. Alle luchthavens in het land zijn geopend. Ook mogen Italianen weer door heel het land reizen.

Italië was het eerste Europese land dat op nationaal niveau beperkingen instelde vanwege het coronavirus. Sinds 10 maart was er een lockdown van kracht. Het land is sinds begin mei de maatregelen voorzichtig aan het versoepelen.

Die versoepelingen duren tot na 2 juni, de nationale feestdag, om te voorkomen dat Italianen tijdens en in aanloop naar die dag in groten getale op pad gaan.

Eerder mochten de meeste winkels en andere ondernemingen in het land weer open. Hetzelfde geldt ook onder voorwaarden voor musea, bibliotheken en kerken. Sinds het begin van mei mochten de Italianen de deur weer uit voor een bezoek aan naasten of om te sporten.

Italië behoort wereldwijd tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie. In totaal is bij ruim 233.000 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Het aantal sterfgevallen ligt boven de 33.000, na de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk het hoogste in de wereld.

Inmiddels daalt het aantal besmettingen en sterfgevallen gestaag.