Actiegroep roept Dam-betogers op zoveel mogelijk thuis te blijven

Het collectief Kick Out Zwarte Piet, een van de initiatiefnemers van de betoging, roept mensen die maandagavond op de Dam protesteerden toch op de komende twee weken zoveel mogelijk thuis te blijven. In een verklaring roept de organisatie “alle aanwezigen op om de komende twee weken zoveel mogelijk thuis te blijven. We roepen de aanwezige mensen tevens op om, wanneer er zorgen zijn dat je mogelijk besmet bent, je te laten testen via de nieuwe corona-hulplijn”.