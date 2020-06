Senaat botst met Ollongren om weigeren tijdelijke huurstop

De Eerste Kamer blijft hameren op een tijdelijke huurstop in de sociale en de vrije sector vanwege de coronacrisis. Onder aanvoering van de SP dienden de senatoren opnieuw een motie in om minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) te dwingen de jaarlijkse huurverhoging in juli niet door te laten gaan. De tweede motie roept op om de eerste motie hierover, die op 21 april werd aangenomen, alsnog uit te voeren.

Ollongren wil geen algehele huurbevriezing maar wil alleen maatwerk voor huurders die in financiële problemen komen door de crisis, liet ze de senaat onlangs weten. Daarover heeft ze de afgelopen tijd met verhuurdersorganisaties afspraken gemaakt. Zo kunnen ze huurders uitstel van betaling geven, een deel van de huur kwijtschelden of de huur verlagen. De minister roept huurders die in problemen komen en geen gehoor vinden bij hun verhuurder, op daar melding van te maken bij de Huurcommissie.

Volgens schattingen zal 0,5 procent tot 2 procent van de huurders in betalingsproblemen komen, aldus Ollongren. Ze gaat de komende maanden in de gaten houden hoeveel huurders in nood komen en of zij geholpen worden. Ook heeft ze een spoedwet in de maak om de huur tijdelijk te kunnen verlagen. Als de huurverhoging over de hele linie niet doorgaat, kost dit 400 miljoen euro. Dat gaat volgens de minister dan ten koste van investeringen in de bouw van woningen, waar een enorm tekort aan is, van onderhoud en verduurzaming.

Verhuurderheffing

Maar de voorstanders van de generieke noodmaatregel blijven erbij dat de huurverhoging van tafel moet, omdat volgens hen honderdduizenden mensen in de problemen komen. Het geld kan wat hen betreft uit de verhuurderheffing komen, die verhuurders standaard moeten betalen aan de overheid. Ze willen niet wachten tot er in augustus meer bekend is over de effecten van de crisis, zoals de minister voorstelt. Dan is het volgens hen te laat om de huurverhoging terug te draaien.

Regeringspartijen VVD en D66 vinden dat Ollongren wel degelijk genoeg maatregelen neemt die in de lijn van de motie liggen. Ze bepleiten, net als de minister zelf, om de motie aan te houden.