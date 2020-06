Tekort aan vrachtvluchten ondanks gekelderde vraag

Het aanbod van vrachtvervoer per vliegtuig was in april te krap ondanks een historische daling van de vraag. Dat stelt de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart IATA. De oorzaak is het wegvallen van veel vluchten door passagiersvliegtuigen als gevolg van de coronapandemie. Deze toestellen vervoeren in het ruim ook vaak vracht.