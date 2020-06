Avondklok blijft in New York hele week van kracht

In de stad New York geldt de hele week nog steeds een avondklok van 20.00 uur ‘s avonds tot de volgende morgen 05.00 uur. Dit heeft burgemeester Bill de Blasio gezegd. Hij riep “leiders van alle bevolkingsgroepen in de stad op actie te ondernemen en vrede te brengen”. New York gaat al vijf avonden en nachten gebukt onder plunderingen en brandstichtingen op grote schaal. Er zijn in New York al zeker zevenhonderd arrestaties verricht.

De onlusten zijn een voortvloeisel van protesten tegen politiegeweld die al ongeveer een week in de hele VS worden gehouden. Aanleiding was de dood van een 46-jarige zwarte verdachte George Floyd in Minneapolis. Zijn hardhandige aanhouding door blanke agenten is gefilmd en ontketende enorme verontwaardiging. Over de precieze doodsoorzaak is nog onduidelijkheid, maar vast staat volgens lijkschouwers dat Floyd zonder het politieoptreden niet zou zijn overleden.

Een anonieme politieman in New York zei tegen plaatselijke media dat de stad “in een totale chaos terechtgekomen is”. In Manhattan en de Bronx worden agenten beschoten en overreden. Zeker zeven agenten zijn gewond geraakt. Op sommige plekken schieten plunderaars en nemen mensen het recht in eigen hand, aldus de politieman. “Er zijn zoveel incidenten dat we de tel niet kunnen bijhouden.”