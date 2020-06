Biden zegt dat het Trump alleen maar om de macht gaat

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden verwijt president Donald Trump zich niets aan te trekken van het verdeelde land en dat hij zich enkel voor zijn herverkiezing inspant. De president heeft geen belangstelling voor “de protesten in de straat die een verscheurd land tonen”, zei Biden in een toespraak in Philadelphia.

Trump wakkert volgens hem “de vlammen van haat” aan. “Als vreedzame demonstranten voor het Witte Huis betogen, laat hij ze met traangas wegjagen om vervolgens een communicatiestunt uit te halen voor een eerbiedwaardig kerkgebouw. Hij is met macht bezig, niet met beginselen”, aldus Biden. “Ik zal proberen de raciale wonden te genezen die dit land al lang kwellen en niet gebruiken voor politieke voordeeltjes”, betoogde Biden die door voor- en tegenstanders is bekritiseerd omdat hij zich te veel op de achtergrond zou houden.

Biden deed Philadelphia aan in verband met de Democratische voorverkiezingen in zeven staten. De stad is de grootste in de staat Pennsylvania waar veel afgevaardigden te verdienen zijn voor het partijcongres van de Democraten in augustus.