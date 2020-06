Proces ‘Rico de Chileen’ uitgesteld

De rechtbank in Amsterdam heeft het proces tegen Richard R., alias Rico de Chileen, uitgesteld. R. en zijn advocaat Leon van Kleef hadden om uitstel gevraagd, omdat zij - mede door de coronacrisis - zich onvoldoende op het proces hebben kunnen voorbereiden. De rechtbank had vanaf dinsdag vijf dagen voor de zaak uitgetrokken, in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Justitie verdenkt R. (46) onder meer van het leiden van een bende die zich toelegde op het plegen van liquidaties.

Het verleende uitstel is tegen de zin van het Openbaar Ministerie. Volgens de officieren van justitie heeft Van Kleef alle tijd en gelegenheid gehad zich voor te bereiden, maar niet alle kansen daartoe benut.

De volgende zitting is op 10 augustus. Dat zal een tussentijdse zitting zijn. Wanneer de inhoudelijke behandeling gaat plaatsvinden, is op dit moment niet duidelijk.

Ridouan Taghi

Volgens het Openbaar Ministerie heeft R. (46) nauw samengewerkt met Ridouan Taghi. R. werd in oktober 2017 in zijn geboorteland Chili opgepakt op verzoek van justitie in Amsterdam, en vervolgens aan Nederland uitgeleverd. Sindsdien zit hij in een cel in de extra beveiligde gevangenis (EBI) in Vught.

R. wordt door het OM gerekend tot het zwaarste segment criminelen van dit moment. Ridouan Taghi is nog voordat hij is berecht inmiddels bekend komen te staan als de schrik van de Nederlandse onderwereld. De mannen zouden achter een ongekende hoeveelheid liquidaties zitten. Taghi staat terecht in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Van Kleef wil een deel van het Marengodossier tot zijn beschikking krijgen, omdat dat de zaak tegen R. raakt. De rechtbank heeft de raadsman opgedragen dit verzoek nader te specificeren.

Van Kleef beklaagde zich er onder meer over dat het voorbereiden van de verdediging in de EBI erg ingewikkeld is. De coronamaatregelen maakten dit nagenoeg onmogelijk. Een belangrijk onderdeel van het strafdossier tegen R. wordt gevormd door een grote hoeveelheid onderschepte communicatie tussen R. en anderen. Inzage krijgt de raadsman bij het Nederlands Forensisch Instituut, dat de versleutelde berichten leesbaar heeft gemaakt. Volgens Van Kleef is die inzage voor hem onwerkbaar.