Barnier: cruciale week voor brexitonderhandelingen

Het is een cruciale week om “tastbare vooruitgang” te boeken in de gesprekken over de toekomstige (handels)relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Dat twitterde EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier dinsdag bij het begin van de vierde onderhandelingsronde. De Fransman doet vrijdag verslag op een persconferentie.