Franse horeca na maanden weer open

Veel Fransen konden dinsdag voor het eerst in ongeveer 10 weken weer buiten de deur eten. Cafés en restaurants openden in het hele land de deuren na een langdurige sluiting vanwege de coronacrisis.

Horecazaken gingen soms om klokslag middernacht alweer open. Bezoekers en medewerkers van horecazaken dragen op veel plaatsen wel mondkapjes. Ook krijgen ondernemers te maken met nieuwe regels. Zo moet er voldoende afstand zijn tussen tafels.

De beperkingen mochten voor veel klanten de pret niet drukken. “Ik heb dit enorm gemist”, zei een 70-jarige vrouw die in Romainville bij Parijs iets ging drinken met haar kleinzoon. “We zijn tenslotte sociale wezens.”

Strengere regels in Parijs

Horecazaken krijgen in en rond hoofdstad Parijs te maken met strengere regels dan in andere delen van het land. Daar mogen restaurantbezoekers alleen buiten zitten of hun eten afhalen. Het besmettingsrisico zou in Parijs nog hoger liggen dan elders.

De autoriteiten doen wel pogingen om horeca-ondernemers in de hoofdstad te ondersteunen. Zo zijn op sommige plaatsen straten afgesloten voor verkeer zodat grotere terrassen kunnen worden neergezet.

Versoepeling

Frankrijk versoepelt steeds meer maatregelen omdat het de goede kant lijkt op te gaan met de strijd tegen het virus. Zo mogen Fransen vanaf dinsdag ook weer naar bestemmingen op meer dan 100 kilometer van hun huis reizen.

Andere maatregelen blijven nog wel van kracht. Zo zijn bijeenkomsten met meer dan tien personen verboden tot 21 juni. Ook moeten de Fransen verplicht mondkapjes dragen in het openbaar vervoer.