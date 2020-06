‘Luchtreizigers uit veilige landen niet in Britse quarantaine’

Volgens deze bepaling hoeven luchtreizigers in de toekomst niet meer 14 dagen in quarantaine bij binnenkomst in Groot-Brittannië. Voorwaarde is dat ze uit een land komen met een laag infectierisico. Volgens Johnson is dit de beste strategie om het coronavirus op afstand te houden en toch te kunnen reizen.

Een woordvoerster van het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigde dat deze optie wordt overwogen, zonder de namen te noemen van landen die daarvoor in aanmerking komen. “Maar we hebben nog geen datum, en er is nog niets besloten,” zei de woordvoerster. Volgens Britse media moeten de luchtbruggen volgende maand al in werking treden.

Lijst van 45 landen

Britse luchtvaartmaatschappijen hebben volgens The Independent een lijst van 45 landen gestuurd naar de regering. De exacte namen zijn niet bekend, maar het zou vooral gaan om landen waar veel Britten naar op vakantie gaan.

Bij de selectie van luchtverbindingen zal niet alleen rekening worden gehouden met het risico op besmetting. Het economische belang van bepaalde landen voor Groot-Brittannië, het aantal passagiers en de mogelijkheid van gezondheidscontroles op buitenlandse luchthavens spelen ook een rol, schrijft The Times.

Het oorspronkelijke plan was om vanaf 8 juni een twee weken durende quarantaine in te voeren voor alle reizigers die het land binnenkomen. Dit is om te voorkomen dat het virus van buitenaf worden binnengebracht en een tweede golf van uitbraken veroorzaakt.