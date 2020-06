Partijen kritisch over gebruik gsm-zendgegevens tegen corona

In de Tweede Kamer wordt kritisch gereageerd op een noodwet van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) om het RIVM toestemming te geven om geanonimiseerde gegevens van telecomzendmasten te gebruiken in de strijd tegen het coronavirus.

Frank Futselaar van de SP heeft "twijfels over het doel" van de noodwet. Hij vraagt zich ook af of het wel effectief is. Met de gegevens zou het RIVM kunnen bepalen of maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus versoepeld dan wel verscherpt moeten worden.

GroenLinks heeft nog "heel veel vragen", zegt Kathalijne Buitenweg. Ze vraagt zich af wat de toegevoegde waarde is van de noodwet. "Welke conclusies kun je uit die gegevens trekken?" Ze maakt zich ook zorgen over de verzamelde data. "Ik ben niet zeker dat we dit kunnen steunen."

Noodwet voor een jaar

Maar niet alleen de oppositie ook in de coalitie staat niet iedereen te juichen over de wet. "Een overheid die van elke Nederlander met een smartphone weet waar die geweest is gaat ver. Heel ver. Waarom dit nodig is blijft echter vaag. Dat moet het kabinet precies duidelijk maken", twitterde Kees Verhoeven van D66.

De noodwet geldt voor een jaar. Dat vindt Eppo Bruins (ChristenUnie) veel te lang. In de Telegraaf pleit hij voor drie maanden. "Het zal vast nuttig en nodig zijn. Maar voor mij blijft deze situatie het tijdelijke abnormaal en niet het nieuwe normaal." Ook GroenLinks en SP vinden een jaar te lang.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kijkt nog naar het wetsvoorstel van het kabinet.