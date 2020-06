Warmste dag van het jaar tot nu toe gemeten

Dinsdag gaat de boeken in als de warmste dag van het jaar tot nu toe. In De Bilt steeg de temperatuur om 14.20 uur naar 27,2 graden, meldt Weeronline.

Tot dusver was 21 mei, Hemelvaartsdag, de warmste dag van dit jaar. Toen steeg het kwik naar 26,7 graden. Het warmst is het dinsdag in het zuidoosten en oosten met temperaturen van 28 à 29 graden. Tot dusver noteerde weerstation Gilze-Rijen de hoogste temperatuur met 28,9 graden. Het kwik kan in het zuidoosten nog iets verder oplopen tot 30 graden. Daarmee wordt mogelijk de eerste lokale tropische dag van 2020 genoteerd.

In het westen en zuidwesten is het door wind van zee al aan het afkoelen. Aan de kust is het eind van de middag nog 18 tot 20 graden en op de Noordzeestranden is het langs de waterkant slechts een graad of 15.

Lang blijft de zomerse warmte niet in ons land: de komende dagen wordt het flink kouder met donderdag nog slechts 14 tot 17 graden. Vrijdag wordt naar verwachting nog iets frisser met 13 tot 15 graden. Ook neemt de kans op buien toe.