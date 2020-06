Stembureaus open voor Amerikaanse voorverkiezingen in 7 staten

Ondanks het coronavirus en de onlusten kunnen Amerikanen weer hun stem uitbrengen in voorverkiezingen. De Democratische presidentskandidaat Joe Biden is op bezoek in Philadelphia, de grootste stad van Pennsylvania, waar de stemlokalen dinsdag zijn geopend. De stembureaus sluiten er woensdag om 02.00 uur onze tijd. Democraten kiezen dinsdag in zeven deelstaten en de hoofdstad Washington D.C. afgevaardigden voor hun congres. Daar wordt formeel hun presidentskandidaat gekozen.

Veel kiezers brengen hun stem per post uit. Dat kan het tellen van de stemmen vertragen. Gouverneur Tom Wolf van Pennsylvania heeft zelfs bepaald dat de stemmen die per post te laat binnenkomen, tot zeven dagen na de sluiting van de stembussen moeten worden meegeteld. In Pennsylvania staan dinsdag voor het partijcongres van de Democraten 186 gedelegeerden op het spel.

Voor de Republikeinen is het een uitgemaakte zaak dat president Trump probeert herkozen te worden. Maar Biden heeft op de stembiljetten nog concurrentie van de voormalige kandidaat Bernie Sanders. Deze linkse senator is weliswaar uit de race om de Democratische kandidatuur, maar doet toch nog mee om op het partijcongres in augustus zo veel mogelijk invloed op de koers van de partij te hebben. Biden heeft op papier de kandidatuur nog niet, wat hij komt volgens Amerikaanse media op dit moment nog 425 stemmen tekort om op het congres te worden uitgeroepen tot presidentskandidaat. De presidentsverkiezingen zijn 3 november.