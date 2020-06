RIVM na betoging: de voorschriften zijn helder

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat na de drukke betoging in Amsterdam weten dat de voorschriften volkomen duidelijk zijn. “Houd afstand en vermijd drukke plekken. Daar zit weinig licht tussen”, zegt een woordvoerster van het instituut. Dat gebeurde niet tijdens de betoging tegen racistisch politiegeweld in de VS.

Over de demonstratie is politieke ophef ontstaan, zowel in de hoofdstad zelf als in Den Haag. Het RIVM ziet in de nasleep van de demonstratie geen rol voor zichzelf weggelegd. De handhaving van lokale regels is een taak van de Veiligheidsregio. Gezondheidsaspecten als het testen van mensen die het coronavirus mogelijk hebben opgelopen en het traceren van hun contacten, zijn aan de lokale GGD.