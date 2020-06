Aantal coronabesmettingen Chili passeert de 100.000

In Chili zijn nu meer dan 100.000 mensen besmet met het coronavirus. Ruim 1100 mensen zijn tot nu toe gestorven na besmetting met het virus in het Zuid-Amerikaanse land. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit.

Onlangs zijn er in Chili demonstraties tegen het regeringsbeleid geweest. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, geldt in en rond de hoofdstad Santiago al wekenlang een quarantaine.

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt dat de piek van de coronaviruspandemie in Zuid- en Midden-Amerika nog niet is bereikt. Onder de landen met veel nieuwe besmettingen telt de WHO behalve Chili ook Brazilië, Peru en Mexico.

De gezondheidszorg in deze landen staat onder druk. In Chili hebben medici enkele dagen geleden al gewaarschuwd dat bijna alle bedden op de intensive care bezet waren met het oog op de drukte in de ziekenhuizen.