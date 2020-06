Wereldwijd nu meer dan 375.000 doden door coronavirus

Het wereldwijde dodental door de uitbraak van het coronavirus is de 375.000 gepasseerd. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit, die zich baseert op cijfers van officiële instanties.

Bij ruim 6,2 miljoen mensen is besmetting vastgesteld. Het werkelijke aantal coronabesmettingen ligt vermoedelijk veel hoger, omdat niet alle mensen met het virus worden getest.

De Verenigde Staten zijn ruimschoots het zwaarst getroffen land. Daar zijn 1,85 miljoen coronabesmettingen en ruim 105.000 doden. Daarna volgt Brazilië, met ruim 526.000 besmettingen en bijna 30.000 sterfgevallen door het virus. In Europa is Italië het zwaarst getroffen land met ruim 33.000 doden. De meeste Europese besmettingen zijn in Groot-Brittannië: ruim 277.000.

Cijfers die door landen worden aangeleverd over de aantallen doden en besmettingen, laten zich vaak lastig vergelijken. Ze komen niet allemaal op dezelfde manier tot stand.