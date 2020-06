Beloning van 7500 euro voor beste idee 1,5 metereconomie

De beste oplossing voor de 1,5 metereconomie, waar ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hun voordeel mee kunnen doen, is 7500 euro waard. Dat is namelijk de prijs voor de 1,5 meter innovatie challenge die dinsdag van start is gegaan. MKB-Nederland, VNO-NCW en andere partners hopen met de wedstrijd de beste ideeën binnen te krijgen en die te delen met andere ondernemers.