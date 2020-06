AEX opent met winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met winst geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen hoger. De hoop op herstel van de economie door de verdere versoepeling van de coronamaatregelen bleef de stemming op de beursvloeren ondersteunen. Ook werd uitgekeken naar de extra stimuleringsmaatregelen die de Europese Centrale Bank (ECB) naar verwachting later deze week zal aankondigen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,7 procent in de plus op 543,33 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 737,24 punten. De beurzen in Londen en Parijs wonnen tot 0,9 procent. In Frankfurt maakte de DAX een inhaalslag na een lang weekeinde en steeg ruim 2 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield ging aan kop in de AEX met een winst van dik 4 procent. De meeste winkelcentra van het winkelvastgoedbedrijf zijn inmiddels heropend na de versoepeling van de coronamaatregelen in veel landen. Volgens het bedrijf gaat het om 65 van de 90 winkelcentra die de deuren weer hebben geopend, waaronder in Frankrijk en Los Angeles.