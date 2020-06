Oproep burgemeester tot vrijwillige quarantaine demonstranten

Demonstranten die maandag op de Dam aanwezig waren bij de drukbezochte manifestatie tegen politiegeweld in de VS, zouden vrijwillig twee weken in quarantaine moeten gaan. Die oproep doet de burgemeester van Haarlemmermeer, Marianne Schuurmans, op Twitter.

“Ik maak me ongerust over het grote aantal mensen maandagmiddag op de Dam tijdens de demonstratie”, twittert Schuurmans. “Wanneer u daarbij aanwezig was, blijf 2 weken thuis!” Zij sluit haar bericht af met de boodschap: “Neem uw verantwoordelijkheid”.

Haar collega Femke Halsema in Amsterdam kreeg veel kritiek van politici en burgers omdat ze niet ingreep toen de drukte bij het protest op de Dam veel groter was dan waarop van tevoren was gerekend. De afstandsregels op basis van de coronamaatregelen werden niet nageleefd.