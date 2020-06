Acties bij Tata Steel komen dichterbij door aflopend ultimatum

De onrust die bij Tata Steel in IJmuiden is ontstaan door het plotselinge vertrek van directeur Theo Henrar is nog lang niet voorbij. Vakbond FNV dreigt met acties als de Europese directie van het staalbedrijf niet met een goede verklaring komt voor dat vertrek. Daarnaast wil FNV dat Tata Steel zich houdt aan een werkgelegenheidspact dat eerder werd afgesloten. Een ultimatum van de vakbond loopt om 16.00 uur af.