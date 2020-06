Bisschop Episcopaalse Kerk van Washington woedend op Trump

De bisschop in Washington van de Episcopaalse Kerk heeft er geen goed woord voor over dat president Trump een van haar kerken heeft gebruikt om een politiek statement te maken. “Ik ben woedend”, zegt Mariann Budde tegen The Washington Post.

Budde was van tevoren niet ingelicht over de actie van Trump, die na een toespraak bij het Witte Huis naar de nabijgelegen St. Johns Episcopal Church liep om voor het gebouw de bijbel in de lucht te houden. In de ‘kerk van de presidenten’ was tijdens de rellen van afgelopen dagen brand gesticht.

Voordat Trump bij de kerk kon komen, moest wel eerst het tussenliggende park Lafayette Square door de veiligheidsdiensten worden leeggeveegd, waar op dat moment een demonstratie aan de gang was. De bisschop aanschouwde het tafereel op het nieuws.

“Alles wat hij heeft gezegd en gedaan is geweld aanwakkeren”, zegt Budde over Trump. “We hebben moreel leiderschap nodig en hij heeft er alles aan gedaan om ons uiteen te drijven. En heeft zojuist een van de heiligste symbolen van de joods-christelijke traditie gebruikt.” Daar is ze naar eigen zeggen “sprakeloos” over.

Volgens de bisschop waren maandag heel de dag rond de tien geestelijken in de kerk en bij Lafayette Square om de betogers te ondersteunen. Ze zegt geen belletje te hebben gehad dat de autoriteiten het gebied kwamen ontruimen “met traangas, zodat ze een van onze kerken konden gebruiken als rekwisiet”.