Minister Van Rijn treft sportprominenten na oproep

Minister Martin van Rijn en staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) gaan dinsdagmiddag via een video-call het gesprek aan met een vertegenwoordiging van een groep sportprominenten die vorige week een oproep deed werk te maken van een vitale samenleving. Joop Alberda, oud-bondscoach van de Nederlandse volleyballers, publiceerde ruim een week geleden samen met Bas van de Goor, Epke Zonderland, Louis van Gaal, Sarina Wiegman, Guus Hiddink en neuropsycholoog Erik Scherder een paginagroot pamflet in twee nationale kranten over de cruciale rol van sport en bewegen in de maatschappij. Elf sportbonden en koepel NOC*NSF steunen de oproep aan regering.