Frankrijk zet grote stap met afbouw coronamaatregelen

In Frankrijk gaat dinsdag ‘fase 2’ in van de afbouw van de sinds 14 maart opgelegde coronamaatregelen. De afbraak van strenge beperkingen is in mei begonnen en wordt voortgezet, omdat het gevreesde virus duidelijk op zijn retour is en de economie instort. De indeling van het land in een voor verspreiding van het virus riskante rode zone en een veiligere groene zone is afgeschaft. Wel blijft de regio Parijs oranje gekleurd uit vrees dat het daar nog uit de hand kan lopen.