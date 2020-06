Organisatie van protest in Amsterdam trots op opkomst

De actiegroep BlackLivesMatterNL is trots op de opkomst van de demonstratie maandag op de Dam in Amsterdam. “We zijn trots op en geroerd door elkaar, door iedereen die er vandaag bij was. En ja, we zijn nog steeds woedend. On to the next: Den Haag, Maastricht, Rotterdam... let’s go”, laat de actiegroep via Twitter weten.