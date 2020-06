Bouterse draait versoepeling coronamaatregelen terug

In verband met de explosieve groei van het aantal coronabesmettingen in de afgelopen dagen in Suriname heeft president Desi Bouterse besloten de versoepeling van de maatregelen terug te draaien. Zo geldt het uitgaansverbod vanaf 2 juni tussen 18.00 uur en 06.00 uur. De afgelopen weken ging het om 23.00 uur in. Ook wordt het maximumaantal mensen dat bij elkaar mag komen teruggebracht naar vijf.

In een tv-toespraak maandagavond zei Bouterse dat waarvoor de autoriteiten waarschuwden, nu lijkt te gebeuren. “Terwijl wij ons allen opmaakten voor de formele uitslag van de verkiezingen worden wij geconfronteerd met nieuwe gevallen van Covid-19”, aldus het staatshoofd.