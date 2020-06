Rechter in zaak Flynn verdedigt niet direct verwerpen zaak

De rechter in de zaak tegen voormalig nationaal veiligheidsadviseur Michael Flynn zegt dat hij niet zomaar de zaak hoeft te verwerpen, als de aanklager daarom vraagt. Emmet Sullivan zegt dat maandag in het Hof van Beroep, waar de advocaten van Flynn proberen om de zaak te laten seponeren.

Flynn, die veiligheidsadviseur was van president Donald Trump, heeft eerder onder ede al toegegeven dat hij heeft gelogen tegen de FBI. Na inmenging van minister van Justitie William Barr besloot de openbaar aanklager eerder dit jaar de zaak toch te laten vallen, ondanks de bekentenis. Sullivan is de rechter in de zaak en hij moet nog bepalen of hij meegaat in het verzoek van de aanklager. De advocaten van Flynn proberen dit nu af te dwingen bij het Hof van Beroep.

“Ik ben er niet alleen maar om een stempel te zetten onder wat de aanklager wil”, aldus Sullivan volgens The Washington Post. De advocaat van Sullivan zei maandag dat de rechter de integriteit van het juridische proces wil waarborgen en dat hij daarom een weloverwogen beslissing wil nemen over het voortzetten of seponeren van de zaak. “Wat moet rechter Sullivan doen met de onder ede afgelegde verklaring van Flynn?”

Flynn loog in 2017 tegen de FBI over zijn contacten met de Russische ambassadeur in de VS.