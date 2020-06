Amerikaanse gezant Afghanistan optimistisch over wapenstilstand

De Amerikaanse gezant voor Afghanistan Zalmay Khalilzad is optimistisch gestemd over het verloop van de wapenstilstand en de mogelijkheid om vredesonderhandelingen met de Taliban op te starten.

“We zullen nog uitdagingen moeten doorstaan, maar ik ben ervan overtuigd dat we eindelijk richting vredesonderhandelingen tussen de Afghaanse regering en de Taliban kunnen gaan”, aldus Khalilzad. Hij noemde het een goed signaal dat Afghanistan sinds eind februari ongeveer 2500 Talibanstrijders heeft vrijgelaten en dat de Taliban vierhonderd mensen heeft laten gaan.

De VS en de Taliban sloten eerder dit jaar een wapenstilstand na jaren van oorlog. De VS willen de langstlopende oorlog in de geschiedenis van het land beëindigen door vrede te bewerkstelligen in Afghanistan. De Taliban en de Afghaanse regering zijn nog niet tot een overeenstemming voor het einde van het conflict gekomen.

Nauwe banden

Khalilzad bagatelliseerde een VN-rapport waarin staat dat de Taliban en terreurorganisatie Al-Qaeda nog altijd nauwe banden met elkaar hebben. De Taliban had beloofd die banden te verbreken.

Sinds de wapenstilstand zijn door meerdere aanvallen aan beide kanten zeker tientallen doden gevallen. Toch wil de Afghaanse regering graag dat de wapenstilstand langer duurt, in de hoop op vrede.