Sfeer bij goedbezochte opening Pathé-bioscopen 'ontspannen’

Naast de terrassen en de musea mochten maandag ook voor het eerst weer de bioscopen hun deuren openen. Er werden volgens de coronamaatregelen slechts dertig mensen binnengelaten in elke filmzaal. De dag verliep succesvol en zonder problemen, laat bioscoopketen Pathé weten.

"We kijken terug op een erg goede dag," zegt een woordvoerster. "Zo'n 14.000 mensen hebben onze bioscopen bezocht. De meeste van onze voorstellingen waren uitverkocht."

"De sfeer was ontspannen en alles verliep rustig." Sommige bezoekers waren volgens Pathé zo blij om weer naar de bioscoop te gaan, dat ze gewoonweg de eerste film pakten die maandag draaide: de kinderfilm Wickie en het Magische Zwaard.

Geen aanvullende maatregelen

Volgens Pathé zijn er geen aanvullende maatregelen nodig. "Het personeel keek erg uit naar deze dag. Dit was allemaal ook nieuw voor hen, maar ze waren goed getraind," aldus de woordvoerster. "Ze waren alleen meer tijd kwijt aan het geven van uitleg aan bezoekers en aan het schoonmaken van contactpunten en stoelen."

De komende dagen verwacht Pathé nog tienduizenden filmfans te verwelkomen. "We kijken dan ook erg uit naar 1 juli, wanneer we honderd bezoekers mogen binnenlaten in elke zaal."