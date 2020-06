Laagste stijging Brits coronadodental sinds begin lockdown

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk is met 111 gestegen naar 39.045. Het gaat om de laagste stijging van het dodental sinds het begin van de landelijke lockdown op 23 maart. Minister van Volksgezondheid Matt Hancock verklaarde op een persconferentie dat als een teken te zien dat “flinke vooruitgang” wordt geboekt in de strijd tegen het virus.