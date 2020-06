‘British Airways vraagt loonoffers tot wel 60 procent’

Gesprekken met medewerkers die anoniem willen blijven, wijzen uit dat de luchtvaartmaatschappij salarisverlaging voor ogen heeft voor mensen die soms al decennia voor het bedrijf werken. Mirror laat enkelen van hen hun verhaal doen in de krant.

Bij British Airways moeten in totaal zo’n 12.000 medewerkers vrezen voor hun baan, werd eerder al bekend. De maatschappij gaat net als andere luchtvaartmaatschappijen door een hele moeilijke periode vanwege de coronacrisis. Moederconcern IAG schreef in het eerste kwartaal een miljardenverlies. Om de crisis door te komen heeft IAG onder meer om steun gevraagd van de Britse overheid. IAG-topman Willie Walsh, die eigenlijk per maart zou vertrekken, blijft nog tot september aan om de crisisperiode te bezweren. Volgens hem zal het zeker tot 2023 duren voordat passagiersstromen weer op het niveau van voor de crisis zijn.