Italië meldt laagste aantal nieuwe coronabesmettingen in maanden

Italië heeft de laagste stijging van het aantal coronagevallen gemeld sinds 26 februari. De autoriteiten zeggen dat de afgelopen 24 uur bij nog eens 178 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Dat waren er een dag eerder nog 355.

Italië behoort wereldwijd tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie. In totaal is bij 233.197 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Ruim 158.000 personen zijn volgens de overheid ook weer genezen.

Ook de stijging van het dodental viel maandag lager uit. Dat steeg met 60 naar 33.475, na de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk het hoogste in de wereld. Er was zondag nog melding gemaakt van 75 sterfgevallen in een etmaal.