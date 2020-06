Musea kijken tevreden terug op eerste dag na lockdown

"Het ging hartstikke goed. Het was in het begin nog best spannend of alles zou lukken, maar het was een plezierige dag", zegt een woordvoerder van het Van Gogh Museum in Amsterdam. Het museum ontving maandag 350 bezoekers die van te voren een kaartje hadden gekocht voor een bepaalde tijd, zodat het niet te druk zou worden. "Dat ging uitstekend", aldus de woordvoerder.

Ook het Mauritshuis in Den Haag blikt tevreden terug. Om te voorkomen dat het te druk zou worden konden bezoekers van te voren een kaartje kopen voor een bepaalde tijd. "Wat opviel was dat mensen heel dankbaar waren dat ze weer naar een museum mochten", zegt een woordvoerder. "We hoorden herhaaldelijk: 'Ik mag weer, ik mag weer' ".

Ook het Rijksmuseum in Amsterdam is tevreden na tachtig dagen dicht te zijn geweest. "Het is heel goed verlopen. Rustig ook. Door de maatregelen hebben bezoekers alle ruimte om rustig rond te lopen", zegt een woordvoerster. Het museum heeft looproutes ingesteld voor het publiek, maar bezoekers kunnen ook op eigen gelegenheid rondkijken.