Nertsen op nog drie bedrijven besmet met coronavirus

Het virus is nu bij zes Brabantse nertsenhouderijen geconstateerd, op acht locaties. Het gaat om bedrijven in Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne en Sint Anthonis. Ook op een nertsenhouderij in het Limburgse Venray is het mogelijk raak.

Het kabinet vraagt de deskundigen van het Outbreak Management Team om advies nu het virus zich verder onder nertsen lijkt te verspreiden. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Carola Schouten (Landbouw) sluiten niet uit dat dieren geruimd moeten worden.