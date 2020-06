Noorderlingen meer ontspannen en zorgeloos dan tijdens coronapiek

De noordelijke bewoners van Nederland ervoeren eind mei minder stress en zorgen dan tijdens de piek van het coronavirus. Dat komt naar voren in een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, waarbij wekelijks 50.000 mensen werd gevraagd naar hun gemoedstoestand.

Waar de ondervraagden in april nog slecht sliepen en bang waren om hun baan te verliezen, was dat eind mei een stuk minder.

Het onderzoek wordt gedaan om te kijken wat de impact van een langdurige crisis op de mentale gezondheid is. De deelnemers aan dit onderzoek doen al bijna 15 jaar mee aan het langlopende onderzoeksprogramma Lifelines. Daardoor is er over hen veel informatie verzameld.

Lifelines zal de komende 10 jaar informatie blijven verzamelen over de deelnemers. Dan zal ook blijken wat de langdurige gevolgen van de coronacrisis zijn.