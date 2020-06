Rusland mist nog details over G7-voorstel van Trump

Trump noemde de huidige samenstelling van de G7 dit weekend “achterhaald”. Hij wil naast Rusland ook Zuid-Korea, Australië en India laten aanschuiven bij de volgende top van de belangrijke industrielanden. De president noemde dat een “G10 of G11”.

De G7 bestaat uit het Verenigd Koninkrijk, Japan, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië en de VS. Zij komen jaarlijks bijeen om over economisch beleid te overleggen. Rusland maakte deel uit van de voorganger van de G7, de G8. Moskou was echter niet meer welkom na de annexatie van het Oekraïense schiereiland De Krim.

De Russische regering reageerde maandag voorzichtig op de uitspraken van Trump. Het is volgens een woordvoerder van het Kremlin nog onduidelijk of het gaat om een officieel voorstel en wat voor rol de nieuwe deelnemers dan zouden hebben. “We kennen de details nog niet.”