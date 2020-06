Het officiële aantal doden door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 5962. In het afgelopen etmaal heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zes nieuwe meldingen van sterfgevallen binnengekregen.

In ziekenhuizen in Nederland zijn negen nieuwe patiënten opgenomen vanwege het coronavirus, waarmee het totale aantal stijgt naar 11.744.