Muziekindustrie houdt stille dinsdag na dood George Floyd

Na artiesten hebben ook grote platenlabels vol afschuw gereageerd op de dood van George Floyd, de 46-jarige zwarte verdachte die een week geleden in Minneapolis na hardhandig politieoptreden is overleden. Maatschappijen als Sony Music, Universal Music, Columbia Records en Warner Music Group laten weten ‘Black Out Tuesday’ te steunen en dus ook dinsdag een dag stil te blijven op de sociale media.