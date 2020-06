Man aangehouden voor schietincident in Amsterdam

Een 29-jarige Amsterdammer is maandag aangehouden op verdenking van een schietincident in Amsterdam, meldt de politie. Een 28-jarige vrouw raakte daarbij zondag gewond.

Het schietincident was op de Verbindingsdam in het Oostelijk Havengebied. Het slachtoffer ging met een vriendin om 05.30 uur de straat op om de zonsondergang te bekijken. De verdachte kwam hen tegemoet, oogde verward en schreeuwde iets in een buitenlandse taal. Vervolgens schoot hij het slachtoffer in haar onderlichaam.

De man vluchtte en de politie startte direct een onderzoek. In een woning aan de Borneolaan werd de verdachte maandag om 06.00 uur ‘s ochtends gearresteerd. Ook werd een vuurwapen gevonden.