Hongkong verbiedt voor het eerst in 30 jaar herdenking protesten

Hongkong verbiedt voor het eerst in 30 jaar de herdenking van het bloedige neerslaan van protesten op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking. De autoriteiten zeggen dat de plechtigheid niet kan doorgaan vanwege de coronacrisis, bericht de lokale krant South China Morning Post.

De politie in de Aziatische miljoenenstad, die een speciale status heeft binnen de Volksrepubliek China, benadrukt in een brief dat bijeenkomsten met meer dan acht deelnemers zijn verboden. Die maatregel is bedoeld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en is eerder verlengd tot 4 juni: de datum waarop de plechtigheid zou plaatsvinden.

De organisator van de herdenking, een pro-democratische beweging, zegt dat leden toch naar Victoria Park zullen gaan om een moment stilte te houden. De Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China roept inwoners van de metropool op om kaarsen aan te steken en zo stil te staan bij de gebeurtenissen van drie decennia geleden.

Duizenden doden

Chinese veiligheidstroepen maakten op 4 juni 1989 een einde aan protesten op het Plein van de Hemelse Vrede, dat ook het Tiananmenplein wordt genoemd. Het is niet bekend hoeveel hervormingsgezinde demonstranten precies om het leven kwamen, maar volgens sommige schattingen was sprake van duizenden doden.

Bij de herdenkingsplechtigheid is in het verleden opgeroepen tot een “einde aan de eenpartijdictatuur”, een verwijzing naar de communistische partij die het in China voor het zeggen heeft. Het verbod komt op een gevoelig moment. China werkt aan omstreden veiligheidswetgeving voor Hongkong. Dat heeft geleid tot veel onrust.