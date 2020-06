Ontvoerd Belgisch kind na 42 dagen vrijgelaten, 7 arrestaties

De Belgische politie heeft zeven verdachten opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de ontvoering van een 13-jarig kind. De ontvoering heeft volgens het Belgische Parket in Hasselt 42 dagen geduurd. De politie zette meer dan honderd rechercheurs op de zaak.

Direct nadat het kind kort na middernacht op maandag 1 juni werd vrijgelaten, werden de zeven aangehouden. In het opsporingsonderzoek werkten de Nederlandse, Franse en Amerikaanse politie en justitie samen. Daardoor kwamen de verdachten in beeld.

Het kind werd in de nacht van 20 op 21 april ontvoerd nadat de ontvoerders gemaskerd en zwaar bewapend de ouderlijke woning in de buurt van de Belgisch-Limburgse stad Genk waren binnengevallen. Het slachtoffer werd volgens de politie met geweld meegenomen.

Tijdens de ontvoering is er regelmatig contact geweest tussen de ontvoerders en de familie, waarbij losgeld werd geëist. Tweemaal hebben de ontvoerders een teken van leven gegeven. Of en hoeveel losgeld betaald is, willen politie en justitie niet zeggen.

Direct na de vrijlating van het kind viel de politie binnen in twaalf woningen in Antwerpen en Belgisch Limburg (Maaseik, Zutendaal en Houthalen-Helchteren).

Het kind en de familie krijgen medische en psychische bijstand. Meer informatie geven politie en justitie in het belang van het onderzoek niet.