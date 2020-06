Horeca weer open: wie het eerst komt, wie het eerst maalt

Cafés en terrassen zijn weer open. Na weken dicht te zijn geweest vanwege de coronacrisis hebben veel horecagelegenheden om 12.00 uur de deuren weer geopend. De aanloop verliep op veel plaatsen gemoedelijk. Het is in veel steden druk, maar meldingen van lange wachtrijen of incidenten zijn er vooralsnog niet.

Op de Grote Markt in Breda, met bijna alleen maar horecagelegenheden, lopen mensen maandag af en aan. De tafels staan op gepaste afstand van elkaar, met aan elke tafel maximaal twee stoelen naast elkaar.

Ook in Scheveningen werden kort voor de heropeningen de laatste ‘werkzaamheden’ verricht. Personeel was op veel plaatsen in de weer met emmertjes sop waarmee de tafeltjes een laatste schoonmaakbeurt kregen. Eigenaresse Rebecca van Beachclub Twins sprak kort voor de opening haar tientallen personeelsleden toe. “Zijn we er klaar voor?”, vroeg ze. “En denk erom: blijven lachen!”

Reserveren

Helemaal zoals vroeger is het maandag niet. Bezoekers moeten voor plaatsen binnen reserveren, er mogen maximaal dertig klanten in het café. Op de terrassen moet net als overal 1,5 meter afstand worden gehouden. Reserveren is daar niet verplicht, al hebben veel eigenaren van cafés daar wel voor gekozen. Zo ook Beachclub Twins. “We hebben 175 stoelen op het terras. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.”

Uitbaters moesten de afgelopen tijd passen en meten om de tafeltjes en stoelen op de juiste afstand van elkaar te plaatsen. Veel gemeenten werken mee en staan toe dat de terrassen worden uitgebreid, zodat de eet- en drinkgelegenheden de ruimte hebben om mensen te ontvangen.

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, gaf zondag aan dat hij de opening van de horeca en musea op tweede pinksterdag met vertrouwen tegemoet zag. Volgens hem hebben mensen de afgelopen weken laten zien dat ze verstandig kunnen omgaan met de versoepelde coronamaatregelen. “Ik roep iedereen op om rekening met elkaar te houden en zich te houden aan de basisregels die nog steeds van kracht zijn, zoals handen wassen, 1,5 meter afstand houden, drukte vermijden en thuis blijven bij klachten. Zo houden we het coronavirus onder controle”, aldus Bruls.