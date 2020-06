Mogelijke schutter bij betoging in Louisville doodgeschoten

Een man is tijdens een betoging in Louisville in de staat Kentucky doodgeschoten door agenten en leden van de nationale garde die zelf werden beschoten vanuit groepen betogers of relschoppers. Plaatselijke media meldden dat ze hebben teruggeschoten toen ze bezig waren betogers of relschoppers uiteen te drijven. Het is niet duidelijk of de neergeschoten man de schutter was.