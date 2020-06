Bewoner gewond door brand verzorgingshuis

Een bewoner van woonzorgcentrum Larisa aan de Polvertorenstraat in Maastricht is zondagochtend gewond geraakt door een brand in zijn kamer. De bewoner is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Drie medewerkers van het woonzorgcentrum ademden teveel rook in en moesten door ambulancepersoneel behandeld worden, zei een woordvoerster van de brandweer.